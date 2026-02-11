Mistero in Texas sospesi tutti i voli da e per l’aeroporto di El Paso Ragioni di sicurezza speciali

L’aeroporto di El Paso ha sospeso tutti i voli per i prossimi 10 giorni. Le autorità non hanno ancora spiegato i motivi, parlando solo di “ragioni di sicurezza speciali”. I passeggeri sono rimasti bloccati, molti si sono ritrovati a dover cambiare programmi all’ultimo momento. La situazione resta tesa e nessuna comunicazione ufficiale è arrivata finora.

Roma, 11 febbraio 2026 – Mistero in Texas. L'aeroporto di El Paso ha ricevuto l'ordine di sospendere tutti i voli per i prossimi 10 giorni. I quotidiani locali e il New York Times parlano di "ragioni di sicurezza speciali" dietro la decisione. Lo scalo ha fatto sapere di aver ricevuto l'avvertimento "con un breve preavviso" e di essere in attesa di ulteriori istruzioni e dettagli. Le restrizioni imposte dalla Federal Aviation Administration (FAA) per tutti i voli (compresi quelli commerciali e cargo) da o per lo scalo rimarranno in vigore fino al 21 febbraio. "La Federal Aviation Administration (FAA) classifica questo spazio aereo come 'spazio aereo di difesa nazionale'.

