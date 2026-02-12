Questa settimana si torna a parlare di riforma della Giustizia con un confronto diretto tra Nordio e Gratteri. Giovedì 12 febbraio, su Rai 1, andrà in onda la trasmissione

A Cinque Minuti giovedì 12 febbraio su Rai 1 va in scena il confronto sulle ragioni del Sì e del No al referendum sulla riforma della Giustizia. Ospiti di Bruno Vespa il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente del Comitato "Società civile per il No al referendum", Giovanni Bachelet. Si parte dal video che ha fatto discutere la politica per tutta la giornata. È quello del procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, che in un'intervista video rilasciata al "Corriere della Calabria", parlando del referendum sulla giustizia, afferma: "Voteranno per il no le persone perbene che credono nella legalità come valore per il cambiamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Test psicoattitudinale anche a fine carriera...", così Nordio asfalta Gratteri

Il procuratore Gratteri critica duramente la riforma Nordio.

