Test psicoattitudinale anche a fine carriera così Nordio asfalta Gratteri
Questa settimana si torna a parlare di riforma della Giustizia con un confronto diretto tra Nordio e Gratteri. Giovedì 12 febbraio, su Rai 1, andrà in onda la trasmissione
A Cinque Minuti giovedì 12 febbraio su Rai 1 va in scena il confronto sulle ragioni del Sì e del No al referendum sulla riforma della Giustizia. Ospiti di Bruno Vespa il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente del Comitato "Società civile per il No al referendum", Giovanni Bachelet. Si parte dal video che ha fatto discutere la politica per tutta la giornata. È quello del procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, che in un'intervista video rilasciata al "Corriere della Calabria", parlando del referendum sulla giustizia, afferma: "Voteranno per il no le persone perbene che credono nella legalità come valore per il cambiamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Referendum, Gratteri sulla riforma Nordio: ”L’obiettivo è avere un Csm più debole e una magistratura meno tutelata”
Il procuratore Gratteri critica duramente la riforma Nordio.
Fine del patto New Start. Dai missili di Putin ai test di Trump: così riparte la corsa alle armi nucleari
La fine del patto New START riaccende le paure di una nuova corsa agli armamenti nucleari.
