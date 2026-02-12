Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv | orari 12 febbraio programma streaming
Oggi, giovedì 12 febbraio, si svolge la seconda giornata dei test ufficiali di Formula 1 a Sakhir, in Bahrain. Le prove sono parte del programma preparatorio in vista del Mondiale 2026, che scatterà dal 6 all’8 marzo con il Gran Premio d’Australia. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in diretta, con orari e streaming disponibili sui canali sportivi.
Quest’oggi, giovedì 12 febbraio, va in scena la seconda giornata dei Test ufficiali pre-stagionali della Formula Uno in Bahrain verso il Mondiale 2026, che scatterà ufficialmente dal 6 all’8 marzo con il GP d’Australia. Gli undici team della griglia continuano a raccogliere dati per sviluppare le macchine partorite dal nuovo regolamento tecnico, mentre i piloti cercano di prendere confidenza con uno stile di guida diverso rispetto al passato. Per quanto riguarda le squadre più accreditate dovrebbe proseguire l’alternanza dei driver tra mattina e pomeriggio, mentre in casa Red Bull toccherà a Isack Hadjar dopo aver visto Max Verstappen in pista per tutto il giorno ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris chiude in vetta la prima giornata. Ferrari solida, problemi per la MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! oasport.it
Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di LeclercIl primo giorno dei primi test della Formula 1 2026 a Sakhir si è concluso: giri effettuati e tempi migliori messi a referto dai piloti scesi in pista ... fanpage.it
Il primo giorno di test in quel di Sakhir ha scosso le certezze del paddock non solo per quanto concerne i tempi sul giro, a livello dei tempi registrati nei test della passata stagione, ma per le analisi - apparentemente - allarmanti arrivate dal box Mercedes. Toto - facebook.com facebook
Primo turno del primo giorno dei test #F1 a Sakhir. Davanti a tutti, la Red Bull di #Verstappen italiaracing.net/Test-a-Sakhir-… x.com
