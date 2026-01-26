F1 oggi Test Barcellona 2026 | orari 26 gennaio tv programma streaming

Oggi, 26 gennaio, il circuito di Barcellona-Montmeló accoglie la prima sessione di test non ufficiali della Formula 1 2026. Questo evento rappresenta un momento importante di preparazione in vista dell'inizio del nuovo campionato, che introdurrà modifiche tecniche e regolamentari. Di seguito, vengono forniti gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, e il programma della giornata.

A partire da oggi, lunedì 26 gennaio, il circuito di Barcellona-Montmeló ospiterà la prima sessione non ufficiale di test della Formula 1 2026, appuntamento cruciale in vista del nuovo Mondiale che inaugurerà il ciclo tecnico regolamentare. Tutti gli undici team di F1 hanno prenotato la pista catalana per uno shakedown a porte chiuse, durante il quale porteranno per la prima volta in pista le nuove monoposto 2026. Il tracciato di Montmeló sarà off-limits per tifosi e media: i test di F1 2026 a Barcellona non saranno visibili in tv né in streaming, e non è prevista alcuna copertura in diretta. Per questo motivo, per vedere le nuove Formula 1 in azione bisognerà attendere i test ufficiali collettivi in Bahrain, in programma nelle settimane successive.

