La seconda giornata dei test collettivi di Formula Uno si svolge oggi al Montmelò, in vista del Mondiale 2026. L’evento, a porte chiuse, prevede orari specifici e sarà disponibile in streaming e in TV, offrendo un’anteprima delle novità tecniche e delle prestazioni delle scuderie.

Quest’oggi, martedì 27 gennaio, si svolgerà al Montmelò la seconda delle cinque giornate dei test collettivi a porte chiuse di Barcellona per la Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Il circuito catalano è teatro questa settimana del debutto ufficioso delle nuove macchine dopo la grande rivoluzione regolamentare che entrerà in vigore quest’anno. Ogni team ha a disposizione un massimo di tre giornate per scendere in pista nello shakedown del Montmelò e la Ferrari ha scelto di cominciare proprio oggi la prima finestra di test pre-stagionali. Charles Leclerc dovrebbe guidare la SF-26 al mattino, per poi cedere il posto al compagno di squadra Lewis Hamilton nella sessione pomeridiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 27 gennaio, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Test Barcellona

Oggi, 26 gennaio, il circuito di Barcellona-Montmeló accoglie la prima sessione di test non ufficiali della Formula 1 2026.

Dal 26 al 30 gennaio, Barcellona ospiterà i test ufficiali della Formula 1 in vista del Mondiale 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Test Barcellona

Argomenti discussi: Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; F1 | Test Barcellona, Day 1: Hadjar chiude in testa, poi Russell; Perché oggi la Ferrari non corre a Barcellona e i test F1 non si possono vedere in diretta TV.

Perché oggi la Ferrari non corre a Barcellona e i test F1 non si possono vedere in diretta TVLa Formula 1 oggi inaugura la stagione 2026 con i primi test ufficiali a Barcellona, ma la Ferrari non è in pista nella giornata inaugurale ... fanpage.it

F1. Ferrari, McLaren, Aston Martin e Williams saltano il Day 1 di Barcellona: ecco perché e tutto quello che c’è da sapere sui test 2026I test prestagionali 2026 della Formula 1 a Barcellona iniziano oggi. Ecco tutto quello che c'è da sapere (e perché alcune scuderie non saranno in pista da subito) ... automoto.it

Primo giorno di test F1 2026 a Barcellona per Haas. Esteban Ocon parla della nuova monoposto: “La VF-26 funziona, ora impariamo e miglioriamo”. Tutte le prime impressioni del pilota e del team principal Komatsu - facebook.com facebook

F1, test a Barcellona: Hadjar il più veloce davanti a Russell x.com