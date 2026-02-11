Test F1 2026 in Bahrain | Norris domina la prima giornata a Verstappen e Leclerc

L’apertura dei test pre-stagionali della Formula 1 a Sakhir ha mostrato subito chi comanda. Lando Norris ha fatto segnare il miglior tempo, lasciando indietro Verstappen e Leclerc. Le squadre hanno scelto strategie diverse, ma Norris ha dimostrato di essere in forma. La prima giornata si conclude con il britannico in testa, mentre gli altri piloti si preparano alla seconda giornata di lavoro.

Il primo giorno di test pre-stagionali della Formula 1 sul circuito di Sakhir ha evidenziato come le squadre abbiano optato per programmi differenziati, concentrandosi su gestione energetica, affidabilità delle power unit e messa a punto delle monoposto in vista della stagione 2026. Tra sorprese e conferme, l’attività in pista ha fornito indicazioni utili sul potenziale delle vetture e sui progressi rispetto agli anni precedenti. La sessione pomeridiana ha visto Lando Norris mettere a referto il miglior tempo complessivo con 1:34.669, segnando così il riferimento della giornata. A breve distanza si è piazzato Max Verstappen, 1:34. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su F1 Bahrain

Max Verstappen ha preso il comando nella prima sessione di test a Bahrain.

Questa mattina a Sakhir, Verstappen ha subito fatto parlare di sé durante il test invernale, mettendo in mostra tutta la sua velocità con la Red Bull.

Ultime notizie su F1 Bahrain

Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di LeclercIl primo giorno dei primi test della Formula 1 2026 a Sakhir si è concluso: giri effettuati e tempi migliori messi a referto dai piloti scesi in pista ... fanpage.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris chiude in vetta la prima giornata. Ferrari solida, problemi per la MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! oasport.it

F1 2026, Hamilton in Bahrain con la Ferrari SF-26: “Le nuove auto sono più divertenti, come guidare i rally, ma trovare il bilanciamento sarà una sfida” Per saperne di più, vai su automoto.it: https://www.automoto.it/formula1/f1-2026-hamilton-ferrari-sf26-test- - facebook.com facebook

#F1Testing Prima sbirciata a quanto sta accadendo in Bahrain nella prima giornata di Test un poco più seri di #F1 . La nostra prima rassegna fotografica ( #HasanBratic) Formula1 Testing Bahrain 2026 x.com