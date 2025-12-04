Terremoto scossa fortissima di magnitudo 6.0 È allarme

Tvzap.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un forte terremoto ha scosso il paese nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre. Un improvviso boato ha anticipato l’arrivo della scossa, propagandosi come un’onda attraverso città, villaggi e distese desertiche. Gli abitanti hanno descritto il movimento come “rapido e brutale”, tanto che oggetti sono caduti dai mobili, i lampadari hanno ondeggiato e le strutture hanno tremato visibilmente. L’atmosfera si è caricata di polvere e tensione, mentre il frastuono del sisma ha interrotto ogni altra attività. Violento terremoto: magnitudo di 6.0. Secondo i primi dati forniti dai centri di monitoraggio sismico, la scossa principale si è verificata alle ore 13:14 locali (07:44 GMT), con un’ intensità che ha raggiunto la magnitudo 6. 🔗 Leggi su Tvzap.it

terremoto scossa fortissima di magnitudo 60 200 allarme

© Tvzap.it - Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.0. È allarme

