Terremoto scossa fortissima di magnitudo 6.0 È allarme
Un forte terremoto ha scosso il paese nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre. Un improvviso boato ha anticipato l’arrivo della scossa, propagandosi come un’onda attraverso città, villaggi e distese desertiche. Gli abitanti hanno descritto il movimento come “rapido e brutale”, tanto che oggetti sono caduti dai mobili, i lampadari hanno ondeggiato e le strutture hanno tremato visibilmente. L’atmosfera si è caricata di polvere e tensione, mentre il frastuono del sisma ha interrotto ogni altra attività. Violento terremoto: magnitudo di 6.0. Secondo i primi dati forniti dai centri di monitoraggio sismico, la scossa principale si è verificata alle ore 13:14 locali (07:44 GMT), con un’ intensità che ha raggiunto la magnitudo 6. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Scopri altri approfondimenti
Paura nel Messinese per una scossa di terremoto di 3.6: gente in strada Epicentro tra Itala e Rometta, il sisma è stato avvertito dalla popolazione Leggi l’articolo completo di Fabio Russello al link nel primo commento Vai su Facebook
Terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Messina. L'epicentro della scossa vicino ai comuni di Itala e Rometta. Non si segnalano al momento danni a persone o cose #ANSA Vai su X
Fortissima scossa di terremoto poco fa di magnitudo 6.0: la situazione (1 / 2) - 0: la situazioneFortissima scossa di terremoto poco fa di magnitudo 6. Lo riporta donna.fidelityhouse.eu
Terremoto, potente scossa di magnitudo 6.6: i primi aggiornamenti (1 / 2) - Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Si legge su donna.fidelityhouse.eu
In Calabria due scosse di terremoto in poche ore. Ecco dove - Questa mattina la Calabria ha registrato due lievi scosse di terremoto in poche ore. Si legge su zoom24.it
Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 a sud di Messina - 6 è avvenuto a 7 km a nord di Itala, in provincia di Messina, alle 23:16 di ieri sera. rainews.it scrive
Terremoti in rapida sequenza tra Pozzuoli e Bagnoli: sciame sismico in corso - Sono al momento 13 le scosse verificatesi nella mattinata di oggi. Segnala napolitoday.it
Terremoto oggi a Vibo Valentia, 1.7 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: scossa da 3.4 al largo della Sicilia - 7 di magnitudo: il bollettino del 24 novembre dell'INGV e gli aggiornamenti in diretta ... Da ilsussidiario.net