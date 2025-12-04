Terremoto scossa fortissima di magnitudo 6.2 È allarme
Un pomeriggio come tanti, poi il silenzio si spezza. Un rumore sordo, quasi animalesco, si insinua tra i muri, scuote i bicchieri nella credenza, fa tremare i nervi più dell’intonaco. In pochi attimi, la normalità viene trascinata via da un’onda invisibile: la sensazione che qualcosa, sotto i nostri piedi, abbia deciso di cambiare le regole del gioco. Non sono solo piatti e libri a cadere. È il cuore che accelera, le mani che cercano subito un volto caro, gli occhi che scrutano il lampadario oscillante come se potesse dare risposte. In tutto lo Xinjiang, vasta provincia cinese, la paura si diffonde in un istante che sembra durare un’eternità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Paura nel Messinese per una scossa di terremoto di 3.6: gente in strada Epicentro tra Itala e Rometta, il sisma è stato avvertito dalla popolazione Leggi l’articolo completo di Fabio Russello al link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Messina. L'epicentro della scossa vicino ai comuni di Itala e Rometta. Non si segnalano al momento danni a persone o cose #ANSA Vai su X
Terremoto in Cina, violenta scossa di magnitudo 6.2 scuote lo Xinjiang - Un forte terremoto ha avuto luogo nella vasta provincia autonoma dello Xinjiang, situata nella regione nord- Da notizie.it
Forte scossa di terremoto in Cina, magnitudo 6.0 - Nessuna notizia certa su danni. Lo riporta reggiotv.it
Terremoto, potente scossa di magnitudo 6.6: i primi aggiornamenti (1 / 2) - Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Secondo donna.fidelityhouse.eu
Fortissima scossa di terremoto poco fa di magnitudo 6.0: la situazione (1 / 2) - 0: la situazioneFortissima scossa di terremoto poco fa di magnitudo 6. Lo riporta donna.fidelityhouse.eu
Terremoto in Indonesia, forte scossa di magnitudo 6.6 sull’isola di Simeulue - Al momento non si registrano danni e non è stata emessa alcuna allerta tsunami. Segnala notizie.it
In Calabria due scosse di terremoto in poche ore. Ecco dove - Questa mattina la Calabria ha registrato due lievi scosse di terremoto in poche ore. zoom24.it scrive