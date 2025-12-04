Terremoto scossa fortissima di magnitudo 6.2 È allarme 

Un pomeriggio come tanti, poi il silenzio si spezza. Un rumore sordo, quasi animalesco, si insinua tra i muri, scuote i bicchieri nella credenza, fa tremare i nervi più dell’intonaco. In pochi attimi, la normalità viene trascinata via da un’onda invisibile: la sensazione che qualcosa, sotto i nostri piedi, abbia deciso di cambiare le regole del gioco. Non sono solo piatti e libri a cadere. È il cuore che accelera, le mani che cercano subito un volto caro, gli occhi che scrutano il lampadario oscillante come se potesse dare risposte. In tutto lo Xinjiang, vasta provincia cinese, la paura si diffonde in un istante che sembra durare un’eternità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

