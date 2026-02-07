Lago Ceresio | BIT 2026 focus su cicloturismo sostenibile e nuove generazioni di viaggiatori Boom di arrivi nel 2024

Questa mattina, al BIT di Milano, il Lago Ceresio ha presentato il suo nuovo volto: più sostenibile e attento alle nuove generazioni di viaggiatori. L’obiettivo è puntare sul cicloturismo, attirando sempre più appassionati e aumentando gli arrivi nel 2024. La regione vuole trasformare il turismo puntando su innovazione e rispetto per l’ambiente.

Il Lago Ceresio punta sull'innovazione turistica e sbarca alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, con un deciso orientamento al cicloturismo e alla sostenibilità. Dal 9 all'11 febbraio 2026, l'Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, che comprende le aree del Piano e di Ghirla, sarà protagonista della fiera milanese, presentandosi attraverso gli stand delle Camere di Commercio di Como-Lecco e di Varese. Questa partecipazione non rappresenta una semplice vetrina, ma una strategia ben definita per intercettare un segmento di mercato in continua crescita e per valorizzare un territorio che si propone come destinazione ideale per una vacanza attiva e rispettosa dell'ambiente.

