Terni presentato il Carnevale di San Valentino pomeriggio gratuito di festa con Cristina D’Avena | Una nuova tradizione che nasce dal basso

Il “Carnevale di San Valentino” è stato presentato a Terni come una nuova iniziativa cittadina, in programma per il giovedì grasso, il 12 febbraio al PalaTerni. L’evento, che include un pomeriggio gratuito con Cristina D’Avena, nasce come una tradizione dal basso, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e creare momenti di festa condivisa.

È stata presentata nella mattinata di venerdì 23 gennaio, presso la Bct, la prima edizione del “Carnevale di San Valentino”, nuovo evento cittadino in programma giovedì 12 febbraio, in occasione del giovedì grasso, al PalaTerni. Una giornata di festa completamente gratuita, ricca di iniziative che prenderanno il via dal primo pomeriggio e culmineranno con il concerto della special guest Cristina D’Avena. A illustrare l’iniziativa è stato il direttore artistico di Terni Città Futura, Michele Rossi, che ha spiegato le ragioni del progetto: «Abbiamo voluto creare questa iniziativa per dare alla città un carnevale riconoscibile e organizzato.🔗 Leggi su Ternitoday.it

