Tentata estorsione tre condannati e un assolto

Ilrestodelcarlino.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre condanne e un’assoluzione. Questo il bilancio dei processi per tentata estorsione ai danni di un imprenditore, contestato anche il metodo mafioso. Erano scattati sequestri per quasi cinque milioni di euro. Sono stati condannati, in abbreviato, a 4 anni e 2 mesi il 67enne Antonio Abagnale e a 4 anni il 59enne Francesco Rastelli. Si trovano agli arresti domiciliari. Il figlio del primo, Giovanni Abagnale, 36 anni, ha invece patteggiato in separata sede. Per Gerardo Grieco, 62 anni – assistito dall’avvocato Roberto D’Errico –, presentato come "un fratello", una sorta di "aggancio", un punto di contatto e radicamento del gruppo sul territorio, il pm Roberto Ceroni aveva chiesto 2 anni e 4 mesi: ma il collegio (presidente Claudia Gualtieri, giudici Paolo Andrea Vassallo e Gilda Del Borrello), dopo il dibattimento con rito ordinario, ha assolto l’imputato Grieco per non aver commesso il fatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tentata estorsione tre condannati e un assolto

© Ilrestodelcarlino.it - Tentata estorsione, tre condannati e un assolto

Argomenti simili trattati di recente

tentata estorsione tre condannatiTentata estorsione, tre condannati e un assolto - Contestato il metodo mafioso ai danni di un imprenditore, sequestro per 5 milioni. ilrestodelcarlino.it scrive

Paziente condannata per tentata estorsione ai danni del dentista - La Cassazione ribadisce che la convinzione di avere un diritto non giustifica l’uso di minacce e quanto la pressione diventa costrizione si può configurare il reato di tentata estorsione ... Segnala odontoiatria33.it

tentata estorsione tre condannatiTentata estorsione con il metodo mafioso: tre arresti - La DDA di Roma e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina ricostruiscono il tentativo di ingerenza criminale in un esercizio commerciale sequestrato ... Si legge su latinaoggi.eu

Condannati gli strozzini con le mire sui compro oro - Volevano espandersi nel mondo dei compro oro a Torino attraverso pesanti minacce. torino.repubblica.it scrive

Tentata estorsione a imprenditore, avvocato ai domiciliari - Un avvocato civilista del Foro di Milano si trova da stamattina agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un imprenditore bergamasco. Da ansa.it

Tentata estorsione con minacce di morte, arrestato 39enne a Massafra - Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Massafra un 39enne tarantino, attualmente detenuto, accusato di tre episodi di tentata estorsione. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tentata Estorsione Tre Condannati