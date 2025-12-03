Tre condanne e un’assoluzione. Questo il bilancio dei processi per tentata estorsione ai danni di un imprenditore, contestato anche il metodo mafioso. Erano scattati sequestri per quasi cinque milioni di euro. Sono stati condannati, in abbreviato, a 4 anni e 2 mesi il 67enne Antonio Abagnale e a 4 anni il 59enne Francesco Rastelli. Si trovano agli arresti domiciliari. Il figlio del primo, Giovanni Abagnale, 36 anni, ha invece patteggiato in separata sede. Per Gerardo Grieco, 62 anni – assistito dall’avvocato Roberto D’Errico –, presentato come "un fratello", una sorta di "aggancio", un punto di contatto e radicamento del gruppo sul territorio, il pm Roberto Ceroni aveva chiesto 2 anni e 4 mesi: ma il collegio (presidente Claudia Gualtieri, giudici Paolo Andrea Vassallo e Gilda Del Borrello), dopo il dibattimento con rito ordinario, ha assolto l’imputato Grieco per non aver commesso il fatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentata estorsione, tre condannati e un assolto