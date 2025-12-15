© Ravennatoday.it - I ladri agiscono con il favore delle tenebre: maxi-furto in un noto negozio di elettrodomestici

I ladri hanno agito poco prima dell'alba di domenica mattina e hanno portato via computer, elettrodomestici e cellulari: maxi furto alla Comet di Faenza di via Vetri sul Mare, con il bottino ancora in fase di quantificazione, anche se si parla di diverse decine di migliaia di euro. Sul posto sono. Ravennatoday.it

Tentativo di furto sventato da BOR presso la villa del noto calciatore Stanislav Lobotka!

Attenzione ai furti! Negli ultimi giorni si è registrato un aumento di furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni private. Il fenomeno interessa l'intero territorio, coinvolgendo tutti i Comuni e le province limitrofe. I ladri agiscono con rapidità, soprattutto nelle ore