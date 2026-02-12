Temporali a Roma e nel Lazio pioggia e vento | strade allagate e traffico Neve sugli Appennini

Continua a piovere da ore sulla Capitale, causando allagamenti e traffico in tilt. Le strade sono sommerse dall’acqua e il vento soffia forte, anche nei quartieri del centro. La pioggia intensa e il maltempo portano disagi ai cittadini che si muovono in città. Nel frattempo, sugli Appennini si registra anche la neve, mentre l’allerta meteo gialla resta in vigore.

Continua a piovere da ore sulla Capitale: pioggia intensa e vento anche nei quartieri del centro. Le strade sono allagate: anche oggi allerta meteo gialla.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Roma Lazio

Pioggia intensa e raffiche di vento hanno messo in ginocchio Roma e il Lazio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Lazio

Argomenti discussi: Maltempo a Roma: temporali in arrivo e allerta meteo gialla per le prossime ore; Maltempo a Roma e nel Lazio: temporali e vento, allerta gialla per giovedì 12 febbraio; Allerta meteo Roma e Lazio 12 febbraio: vento forte, pioggia intensa e temporali; Bomba d'acqua su Roma, pioggia e forti temporali nella notte e al mattino: allagamenti e temperature crollate.

Previsioni meteo Roma e Lazio 12 febbraio: forte pioggia e temporali, temperature in calo nel weekendTorna il maltempo su Roma e Lazio, oggi pioggia e temporali, venerdì breve tregua e sabato sarà la giornata più critica ... fanpage.it

Allerta meteo Roma e Lazio 12 febbraio: vento forte, pioggia intensa e temporaliForte vento, pioggia e temporali sono le previsioni nel Lazio per il 12 febbraio. L’allerta meteo è gialla su Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma. Leggi tu ... fanpage.it

METEO ROMA: IN ARRIVO TEMPORALI E PIOGGIA FORTE Continua, in tutta Italia, la fase di maltempo, che vedrà nuove perturbazioni attraversare la nostra Penisola nei prossimi giorni. A destare preoccupazione è soprattutto quella attesa per domani, giove - facebook.com facebook

Maltempo a Roma: in arrivo temporali e raffiche di vento. E scatta l'allerta meteo ift.tt/pQuAiqI x.com