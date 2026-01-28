Maltempo a Roma e nel Lazio strade allagate e traffico in tilt | lunghe code e Raccordo bloccato

Pioggia intensa e raffiche di vento hanno messo in ginocchio Roma e il Lazio. Strade allagate, traffico in tilt e code chilometriche lungo il Raccordo e le vie di accesso alla città. La situazione resta difficile, con molte strade ancora chiuse o rallentate. I vigili del fuoco sono impegnati a gestire le emergenze e ripulire le zone più colpite.

Un forte temporale ha colpito Roma questa mattina, creando subito disagi alla circolazione.

Un incidente sulla via Pontina ha causato l’incendio di un tir, determinando disagi al traffico in direzione di Roma.

A causa del maltempo delle ultime ore su Roma, una parte del controsoffitto si è staccata nella stazione della metro A “Cinecittà”. L’episodio è accaduto ieri sera, domenica 25 gennaio, senza provocare feriti, vista anche la poca affluenza in quell’orario. S - facebook.com facebook