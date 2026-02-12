La telemedicina diventa sempre più accessibile alle famiglie italiane. La dottoressa Sheila Leoncini di Medihospes spiega come questa tecnologia permette di ricevere assistenza senza uscire di casa. Con semplici video consulti, i pazienti possono chiedere aiuto e ricevere diagnosi rapide, riducendo le code e gli spostamenti. La diffusione di questa forma di cura si sta consolidando, portando benefici concreti a chi ha bisogno di assistenza medica immediata.

Telemedicina, a spiegare cosa è e quali sviluppi può avere è la dott.ssa Sheila Leoncini di Medihospes. La telemedicina abbatte barriere architettoniche e la difficoltà per le famiglie nella tutela della salute. Esami, controlli, diagnostica e consulti possono essere fatti a domicilio, inseriti in un database ed elaborati dal medico da remoto. Risposte e terapia arrivano a casa. Un sistema che porta risparmio al sistema sanitario nazionale e rende semplice la cura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Telemedicina, così la cura diventa semplice per le famiglie

