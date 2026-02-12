Telemedicina così la cura diventa semplice per le famiglie
La telemedicina diventa sempre più accessibile alle famiglie italiane. La dottoressa Sheila Leoncini di Medihospes spiega come questa tecnologia permette di ricevere assistenza senza uscire di casa. Con semplici video consulti, i pazienti possono chiedere aiuto e ricevere diagnosi rapide, riducendo le code e gli spostamenti. La diffusione di questa forma di cura si sta consolidando, portando benefici concreti a chi ha bisogno di assistenza medica immediata.
Telemedicina, a spiegare cosa è e quali sviluppi può avere è la dott.ssa Sheila Leoncini di Medihospes. La telemedicina abbatte barriere architettoniche e la difficoltà per le famiglie nella tutela della salute. Esami, controlli, diagnostica e consulti possono essere fatti a domicilio, inseriti in un database ed elaborati dal medico da remoto. Risposte e terapia arrivano a casa. Un sistema che porta risparmio al sistema sanitario nazionale e rende semplice la cura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
