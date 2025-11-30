Inaugurata la Casa di Giuseppe | accoglie le famiglie dei minori in cura al Bambin Gesù

Sedici stanze a disposizione delle famiglie dei bambini che vengono a Roma per farsi curare. È questo il contributo che la “casa di Giuseppe” può dare per fronteggiare il fenomeno della migrazione sanitaria pediatrica.La Casa di GiuseppeIl taglio del nastro della nuova struttura, di proprietà. 🔗 Leggi su Romatoday.it

