Tesla e guida autonoma dagli eccessi pericolosi alla tecnologia che salva vite

Negli ultimi anni, la tecnologia di guida autonoma di Tesla ha suscitato dibattiti e preoccupazioni, spesso a causa di utilizzi impropri e comportamenti rischiosi. Dall’uso dell’autopilota mentre si dorme o si gioca, a situazioni più estreme come il coinvolgimento in incidenti, questa tecnologia rappresenta un passo avanti importante, ma richiede ancora attenzione e corretta applicazione per garantire la sicurezza di tutti.

Guida autonoma? Negli ultimi anni gli episodi legati all'utilizzo – anzi, al mal utilizzo – di questa tecnologia hanno spesso superato il tragicomico: specie negli USA (e dove sennò?) l' autopilota per auto è stato usato mentre il proprietario dell'auto schiacciava un pisolino nel tragitto casa-ufficio, giocava ai videogame o, è successo anche questo, faceva sesso col passeggero mentre l'auto era in marcia nel traffico. Insomma, non il miglior utilizzo possibile di uno strumento che, invece, potrebbe avere degli interessanti risvolti di natura sociale. Tant'è vero che in Germania Tesla – leader del pilota automatico per automobili – ha avviato un progetto nel distretto di Bitburg-Pruem, nella regione dell'Eifel, al fine di offrire corse gratuite con il sistema Full Self-Driving (FSD) Supervised ad anziani e disabili privi di altri mezzi di trasporto.

