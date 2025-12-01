Tesla la guida autonoma arriva anche in Italia | come funziona
Dal primo dicembre, è possibile sedersi sul sedile passeggero di una Tesla e provare il nuovo Full Self-Driving (Supervised), l’atteso sistema di guida autonoma. Per il momento, solamente nell’ambito di un test-drive e con l’assistenza di un personale esperto. La casa automobilistica di Elon Musk infatti permette la prenotazione di un appuntamento nei Tesla Store di Milano, Roma, Bologna, Padova e Verona. È opportuno ricordare che l’autonomia completa non è ancora realtà e la responsabilità è in mano al conducente. La strada, tuttavia, appare ormai segnata: il sistema è destinato a diventare con ogni probabilità lo standard nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Lettera43.it
