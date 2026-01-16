Inps quasi 200 nuove assunzioni in Lombardia | il maxi concorso

L'Inps ha avviato una selezione per quasi 200 nuove assunzioni in Lombardia, con due bandi pubblicati recentemente. L'iniziativa mira a rafforzare il personale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, offrendo opportunità di impiego a candidati qualificati. Le procedure di selezione sono aperte e consentono di partecipare a chi desidera inserirsi in un ente pubblico con ruolo stabile e importanti funzioni nel settore previdenziale.

L'Inps assume. L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha pubblicato due bandi di selezione per la ricerca di 185 persone da inserire in organico. Si tratta di un concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di 949 unità di personale da inquadrare nell'Area.

