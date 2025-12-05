Nuovo ponte sul canale il cantiere avanza | iniziata la posa delle travi dell' infrastruttura
In via Primo Boccati a Coccanile (nel Copparese), procede il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sul Canal Bianco. Nella giornata di giovedì 4 dicembre, tramite una apposita gru, è cominciata la posa delle travi della nuova infrastruttura. Per consentire le operazioni, sono state. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
