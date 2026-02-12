Teatro | a Borgomanero arrivano direttamente all' Austria i Mnozil Brass
A Borgomanero arriva un gruppo musicale molto noto, i Mnozil Brass. La band sarà in Italia a febbraio 2026 e si esibirà con il nuovo spettacolo intitolato
I Mnozil Brass tornano in Italia a febbraio 2026 con il nuovo e irriverente spettacolo "Strau$$. Un ballo tra due sedie", un mix esplosivo di virtuosismo tecnico e comicità teatrale. L'ensemble di ottoni austriaca celebra oltre trent'anni di carriera con un viaggio musicale scanzonato tra brani.🔗 Leggi su Novaratoday.it
MNOZIL BRASS STRAU$$ CINEMA TEATRO NUOVO - Borgomanero Via IV Novembre, 25 - 28021 - Borgomanero (NO) MNOZIL BRASS: Strau$$ – Un ballo tra due sedie
