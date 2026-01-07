Teatro | Anna Valle e Gianmarco Saurino a Borgomanero con Scandalo
Il 8 gennaio alle 21, il Teatro Nuovo di Borgomanero ospiterà lo spettacolo
Giovedì 8 gennaio, alle 21, sul palco del Teatro Nuovo di Borgomanero va in scena lo spettacolo "Scandalo", scritto e diretto da Ivan Cotroneo. Con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De Rossi.Lo spettacoloIl desiderio di una donna fa sempre paura. Non se ne parla mai, porta scompiglio, è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Scandalo con Anna Valle e Gianmarco Saurino al Teatro Manzoni di Milano
Leggi anche: Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Anna Valle e Gianmarco Saurino in scena con ‘Scandalo’
Anna Valle e Gianmarco Saurino protagonisti di Scandalo di Cotroneo al Teatro Ponchielli il 7 gennaio; Anna Valle e Gianmarco Saurino al Ponchielli con “Scandalo”: quando l’amore e il desiderio sfidano il tempo e i pregiudizi; Anna Valle in “Scandalo”. Al Teatro di Chiasso va in scena il desiderio femminile; Anna Valle e Gianmarco Saurino in scena a Borgomanero con Scandalo.
Civitanova, al Teatro Rossini in scena “Scandalo” con Anna Valle e Gianmarco Saurino - La commedia brillante scritta e diretta da Ivan Cotroneo approda al Teatro Rossini con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De’ Rossi ... lanuovariviera.it
Anna Valle in “Scandalo”. Al Teatro di Chiasso va in scena il desiderio femminile - Sabato 10 gennaio 2026 al Cinema Teatro Chiasso arriva la commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo con Anna Valle protagonista. ciaocomo.it
Anna Valle e Gianmarco Saurino in - Una commedia brillante sul pregiudizio, sui rapporti fra il maschile e il femminile, sui tabù che crediamo di esserci lasciati alle spalle e che continuano invece a tormentarci: il ... cremonaoggi.it
Giovedì 8 gennaio - ore 20,45 - Stagione teatrale 2026 SCANDALO con Anna Valle, Gianmarco Saurino e Orsetta De Rossi scritto e diretto da Ivan Cotroneo Teatro Diana Or.i.s Info biglietti: 0125-641161 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.