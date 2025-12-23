Nocera Superiore il consiglio comunale approva il nuovo Regolamento sull’edilizia convenzionata

Il Consiglio Comunale di Nocera Superiore si è riunito ieri sera, approvando il nuovo Regolamento sull’edilizia convenzionata. Prima dell’avvio dei lavori, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Anna Tagliaferri, vittima di femminicidio. La seduta ha rappresentato un momento di riflessione e di confronto sulle nuove normative urbanistiche, in un clima di rispetto e attenzione alle tematiche sociali.

Si è riunito ieri sera il Consiglio Comunale a Nocera Superiore. Prima dell’apertura dei lavori, è stato osservato un minuto di raccoglimento ricordando Anna Tagliaferri vittima di femminicidio, fatto che ha scosso le coscienze di tutti e la vicina città di Cava de’ Tirreni. Tra i quattordici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Il consiglio comunale approva all’unanimità il nuovo regolamento per gli studenti con disabilità Leggi anche: Il Consiglio comunale approva il bilancio consolidato e il regolamento per l’amministrazione partecipata Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Consiglio comunale della città di Nocera Superiore. La diretta; Nocera Superiore, lunedì consiglio comunale; Consiglio comunale a Nocera Inferiore. La diretta; Responsabilità e sviluppo sostenibile: Nocera Superiore al fianco del Terzo Settore. Nocera Superiore, il consiglio comunale approva il nuovo Regolamento sull’edilizia convenzionata - Via libera anche al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di previsione 2026/2028 Si è riunito ieri sera il Consiglio Comunale a Nocera Superiore. salernotoday.it

Elezioni a Nocera Superiore, tre ricorsi al Tar per «rivedere» il consiglio comunale - Tre ricorsi al Tar di Salerno, pronti per essere presentati, che potrebbero cambiare l'assetto del neo consiglio comunale a Nocera Superiore, appena insediato. ilmattino.it

Crisi a Nocera Superiore, lascia il presidente del consiglio comunale - Teo Oliva si è dimesso da presidente del consiglio comunale di Nocera Superiore, a un anno dalla sua elezione. ilmattino.it

In occasione delle festività natalizie, l'ASD Nocera Superiore, formazione gialloverde militante nel campionato di Terza Categoria, ha promosso un'importante iniziativa di solidarietà confermando il proprio impegno sociale e il forte legame con il territorio. La s - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.