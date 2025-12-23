Nocera Superiore il consiglio comunale approva il nuovo Regolamento sull’edilizia convenzionata

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Comunale di Nocera Superiore si è riunito ieri sera, approvando il nuovo Regolamento sull’edilizia convenzionata. Prima dell’avvio dei lavori, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Anna Tagliaferri, vittima di femminicidio. La seduta ha rappresentato un momento di riflessione e di confronto sulle nuove normative urbanistiche, in un clima di rispetto e attenzione alle tematiche sociali.

Si è riunito ieri sera il Consiglio Comunale a Nocera Superiore. Prima dell’apertura dei lavori, è stato osservato un minuto di raccoglimento ricordando Anna Tagliaferri vittima di femminicidio, fatto che ha scosso le coscienze di tutti e la vicina città di Cava de’ Tirreni. Tra i quattordici. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

