Noi Moderati Arezzo | Politica della sicurezza va fondata su ascolto e rapporto continuo con la comunità

La proposta dei Moderati di Arezzo è chiara: per migliorare la sicurezza in città bisogna ascoltare di più i cittadini e mantenere un dialogo costante con loro. Non si tratta di soluzioni teoriche, ma di un approccio pratico e diretto, che parta dal confronto quotidiano con chi vive e lavora in centro o nelle periferie. Solo così si può capire davvero cosa serve e intervenire in modo efficace.

Il Tavolo tecnico del partito avvierà un ciclo di incontri con le realtà associative del territorio, per raccogliere criticità, proposte e contributi utili a costruire interventi concreti e immediatamente applicabili La politica della sicurezza deve essere fondata sull'ascolto, sul pragmatismo, sul rapporto continuo con la comunità. Con questo obiettivo il Tavolo tecnico sulla sicurezza di Noi Moderati di Arezzo avvierà un ciclo di incontri con le realtà associative del territorio, per raccogliere criticità, proposte e contributi utili a costruire interventi concreti e immediatamente applicabili.

