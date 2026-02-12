Tapiro di Striscia La Notizia a Carlo Conti Al Bano presta la voce al Gabibbo e viene aggredito | le anticipazioni
Questa sera, la nuova puntata di Striscia La Notizia si apre con la consegna del Tapiro d'Oro a Carlo Conti. Ma la vera sorpresa arriva con un servizio che mostra il Gabibbo aggredito a Milano, mentre Al Bano presta la voce al personaggio. La scena ha fatto discutere: intanto, i telespettatori attendono con curiosità cosa succederà dopo.
Stasera va in onda la nuova puntata di Striscia La Notizia. Le anticipazioni rivelano che oltre alla consegna del Tapiro d'Oro a Carlo Conti, andrà in onda il servizio con il Gabibbo aggredito a Milano: a prestargli la voce Al Bano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Striscia La Notizia
Striscia La Notizia, anticipazioni del 12 febbraio: Tapiro D’Oro a Carlo Conti e l’aggressione al Gabibbo
Questa sera torna Striscia La Notizia su Canale5, pronto a far ridere e pensare.
Dal Tapiro d’oro a Carlo Conti all’aggressione subita dal Gabibbo: le anticipazioni di Striscia la Notizia
Questa sera a Striscia la Notizia si parlerà di Carlo Conti, che riceverà il Tapiro d’oro.
Ultime notizie su Striscia La Notizia
