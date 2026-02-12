Questa sera a Striscia la Notizia si parlerà di Carlo Conti, che riceverà il Tapiro d’oro. Ma ci saranno anche novità legate al Gabibbo, vittima di un’aggressione. La puntata promette di portare in tv storie e scherzi che fanno discutere il pubblico.

Oggi 12 febbraio torna Striscia la Notizia: le anticipazioni della puntata, ricca di ospiti. Dal Tapiro d’oro a Carlo Conti ad Al Bano inviato speciale e l’aggressione subita dal Gabibbo. Tutti i dettagli a seguire. Questa sera è prevista una nuova attesissima puntata di Striscia la Notizia, con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ma chi sono tutti gli ospiti e inviati che interverranno nel corso della puntata? Facciamo il punto della situazione. Prima di andare avanti, però, vi ricordiamo che anche stasera non mancheranno le veline e i loro stacchetti, che coinvolgeranno anche ospiti. Tra le ballerine ricordiamo la presenza di: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Dal Tapiro d’oro a Carlo Conti all’aggressione subita dal Gabibbo: le anticipazioni di Striscia la Notizia

Approfondimenti su Carlo Conti

Questa sera torna Striscia La Notizia su Canale5, pronto a far ridere e pensare.

Questa sera su Canale 5 torna “Striscia la notizia” con il suo quarto appuntamento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Striscia la notizia: Tapiro d'oro a Laura Pausini dopo le polemiche per le cover dei brani di Grignani e Mengoni Video; A Laura Pausini il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia dopo i casi Grignani e Mengoni; Polemiche per le cover, aspettando Sanremo arriva il Tapiro d’oro per Laura Pausini; Laura Pausini riceve il Tapiro di Striscia la Notizia, la consegna dopo le polemiche sulla cover di Mengoni.

Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia a Carlo Conti prima di Sanremo 2026 – VIDEOAnticipazioni della puntata del 12 febbraio di Striscia la Notizia: ospiti musicali, show dal vivo, Tapiro d’oro a Carlo Conti prima di Sanremo 2026 e le ultime sul passo indietro di Andrea Pucci. gay.it

Striscia la Notizia, Tapiro d'oro 'sanremese' a Carlo Conti e Gabibbo aggredito: cosa vedremo staseraTra musica, satira e servizi d’attualità, la nuova puntata di Striscia la Notizia mescola atmosfera romantica, risate e denunce sociali. libero.it

#CarloConti sulle esibizioni dei cantanti in gara a Sanremo: "Ogni esibizione è pensata come uno spettacolo a sé, un piccolo halftime show come al Super Bowl" Intervistato da #VanityFair Conti ha spiegato una novità che ha introdotto quest'anno al #Festival - facebook.com facebook

Sanremo 2026. Carlo Conti annuncia Pilar Fogliati, co-conduttrice mercoledì 25 febbraio di @RaffCoppola1 #Sanremo2026 x.com