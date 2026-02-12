Striscia La Notizia anticipazioni del 12 febbraio | Tapiro D’Oro a Carlo Conti e l’aggressione al Gabibbo

Questa sera torna Striscia La Notizia su Canale5, pronto a far ridere e pensare. Tra i temi in primo piano, il Tapiro D’Oro consegnato a Carlo Conti e un episodio di violenza contro il Gabibbo. La trasmissione promette di intrattenere gli spettatori con il suo stile diretto e senza fronzoli.

Torna giovedì 12 febbraio l’appuntamento con il tg satirico più amato d’Italia, anche questa volta in prima serata su Canale5, per portare nelle case degli italiani divertimento, ironia e importanti spunti di riflessione. Come sempre a guidare lo show ci saranno i due insostituibili capitani dell nave targata Antonio Ricci, ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, insieme a sei bellissime veline. La puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza si preannuncia scoppiettante, ricca di ospiti e con un inaspettato colpo di scena, oltre alla consegna dell’immancabile Tapiro d’oro. Striscia la Notizia, Carlo Conti riceve il Tapiro d’Oro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Striscia La Notizia, anticipazioni del 12 febbraio: Tapiro D’Oro a Carlo Conti e l’aggressione al Gabibbo Approfondimenti su Striscia La Notizia STRISCIA LA NOTIZIA: TAPIRO A CONTI, ALBANO NEL GABIBBO E MOLTO ALTRO Questa sera su Canale 5 torna “Striscia la notizia” con il suo quarto appuntamento. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Striscia La Notizia Argomenti discussi: Striscia la Notizia, giovedì 5 febbraio ospite Samira Lui, tapiro a Laura Pausini; Striscia la Notizia stasera in tv su Canale 5: ospiti, servizi e Tapiro a Laura Pausini; Striscia la notizia, le anticipazioni della quarta puntata: Tapiro a Carlo Conti; Striscia la Notizia, Tapiro d'oro 'sanremese' a Carlo Conti e Gabibbo aggredito: cosa vedremo stasera. Striscia la notizia, stasera in tv: anticipazioni e ospiti della puntataStorico programma di casa Mediaset, Striscia la notizia torna in prima serata su Canale 5 con il quarto appuntamento speciale, in onda oggi, giovedì 12 febbraio. Un’edizione all'insegna di ... today.it Striscia la notizia La voce della presenza: anticipazioni e ospiti: Tapiro a Carlo ContiGiovedì 12 febbraio 2026, in prima serata su Canale 5 (ore 21:20 circa), va in onda il quarto appuntamento speciale di Striscia la notizia – La voce della presenza, il tg satirico di Antonio Ricci con ... msn.com #CarloConti sulle esibizioni dei cantanti in gara a Sanremo: "Ogni esibizione è pensata come uno spettacolo a sé, un piccolo halftime show come al Super Bowl" Intervistato da #VanityFair Conti ha spiegato una novità che ha introdotto quest'anno al #Festival - facebook.com facebook Sanremo 2026. Carlo Conti annuncia Pilar Fogliati, co-conduttrice mercoledì 25 febbraio di @RaffCoppola1 #Sanremo2026 x.com

