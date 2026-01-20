In occasione della Giornata della Memoria, il Teatro Tosti di Ortona ospita domenica 25 gennaio alle 17.30 lo spettacolo

La Compagnia dell'Alba, che dirige il Teatro Tosti, presenta domenica 25 gennaio, alle 17.30, in occasione della Giornata della memoria, un evento speciale, lo spettacolo "Tanto vale divertirsi". Lo spettacolo, accompagnato da musica dal vivo, è "il racconto di una tragedia con il linguaggio.

Al teatro Fenaroli di Lanciano va in scena lo spettacolo "Tanto vale divertirsi"Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, si terrà lo spettacolo di prosa

Tanto vale divertirsi: al teatro Tosti di Ortona lo spettacolo che racconta un aspetto inedito della Shoah - La Compagnia dell'Alba, che dirige il Teatro Tosti, presenta domenica 25 gennaio, alle 17.30, in occasione della Giornata della memoria, un evento speciale, lo spettacolo Tanto vale divertirsi.

Al teatro Fenaroli di Lanciano va in scena lo spettacolo Tanto vale divertirsi - Andrà in scena sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, lo spettacolo di prosa Tanto vale divertirsi di Damiano Nirchio, con Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci

