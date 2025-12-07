Martina Franca | tamponamento sulla statale 172 feriti e traffico bloccato In serata
L'articolo Martina Franca: tamponamento sulla statale 172, feriti e traffico bloccato In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Ucraina: drone non esploso sul tetto del salumificio, pericolo per l’azienda dell’imprenditore pugliese Paolo Chiafele, di Martina Franca. Nella stessa zona in treno con 110 attivisti italiani a bordo sfiorato da droni russi
Martina Franca: fino a domenica “Viva Mexico festival” Inaugurato ieri
È stata realizzata dall'illustratore di Martina Franca, Piero Angelini, la locandina dedicata alle festività natalizie 2025-2026. Si potrà visualizzare il programma degli eventi natalizi, in costante aggiornamento, scansionando il QR code oppure cliccando su qu - facebook.com Vai su Facebook
Statale 172, si vede una luce all'orizzonte: aperto il tratto verso Martina Franca - Sul sito di Anas la consegna dei lavori è prevista per la fine di questo mese. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it