Sziget Festival 2026 | nuovi nomi in line-up e ritorno del fondatore Károly Gerendai

Quest’anno il Sziget Festival torna a fare notizia con un mix di novità. Sono stati annunciati nuovi artisti che si aggiungono alla line-up, mentre il fondatore Károly Gerendai torna a dirigere l’evento. La manifestazione si prepara a una stagione di cambiamenti e sorprese.

Il Sziget Festival 2026 apre un nuovo capitolo della propria storia. Da un lato, una nuova carrellata di nomi che arricchisce la line-up; dall’altro, l’annuncio del ritorno alla guida del fondatore Károly Gerendai. “È un mix davvero entusiasmante”, commenta il CEO del festival Tamás Kádár. “Accanto agli artisti di fama internazionale, ci piace dare spazio al meglio della scena ungherese, come Beton.Hofi e Mehringer, e ad altri artisti che sono molto affermati nei loro Paesi. E questo non è tutto: c’è molto altro in arrivo”. Il Sziget non è uno spazio di esibizione solo per gli artisti internazionali, ma anche per quelli italiani, che saranno presenti non soltanto sul Lightstage ma anche su altri palchi del festival. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it

È stato annunciato il ritorno del Sziget Festival a Budapest nel 2026.

