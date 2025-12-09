Sziget Festival 2026 tra i primi nomi annunciati ci sono Florence + The Machine Lewis Capaldi e Twenty One Pilots

Metropolitanmagazine.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia del Sziget Festival 2026 riparte:  Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Lewis Capaldi  e  SOMBR  aprono il nuovo capitolo dell’edizione in arrivo. Con loro anche  Underworld, Tash Sultana, Biffy Clyro, Dijon, bbno$, Dom Dolla  e tanto ancora. Il Sziget Festival tornerà sull’ Isola di Óbuda a Budapest dall’11 al 15 agosto 2026, la vacanza-festival sull’ Island of Freedom sta prendendo forma, con nuove esperienze e tante sorprese che si aggiungeranno nelle prossime settimane. L’annuncio di oggi rappresenta  il primo assaggio del Sziget 2026  con una line-up curata e artisti internazionali, ma anche un mondo da scoprire, un’atmosfera unica che richiama ogni anno migliaia di Szitizens. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sziget festival 2026 tra i primi nomi annunciati ci sono florence the machine lewis capaldi e twenty one pilots

© Metropolitanmagazine.it - Sziget Festival 2026, tra i primi nomi annunciati ci sono Florence + The Machine, Lewis Capaldi, e Twenty One Pilots

Leggi anche questi approfondimenti

sziget festival 2026 primiSziget Festival 2026, tra i primi nomi annunciati ci sono Florence + The Machine, Lewis Capaldi e Twenty One Pilots - L'articolo Sziget Festival 2026, tra i primi nomi annunciati ci sono Florence + The Machine, Lewis Capaldi, e Twenty One Pilots proviene da Metropolitan Magazine. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sziget Festival 2026 Primi