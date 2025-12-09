Sziget Festival 2026 tra i primi nomi annunciati ci sono Florence + The Machine Lewis Capaldi e Twenty One Pilots

La storia del Sziget Festival 2026 riparte: Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Lewis Capaldi e SOMBR aprono il nuovo capitolo dell'edizione in arrivo. Con loro anche Underworld, Tash Sultana, Biffy Clyro, Dijon, bbno$, Dom Dolla e tanto ancora. Il Sziget Festival tornerà sull' Isola di Óbuda a Budapest dall'11 al 15 agosto 2026, la vacanza-festival sull' Island of Freedom sta prendendo forma, con nuove esperienze e tante sorprese che si aggiungeranno nelle prossime settimane. L'annuncio di oggi rappresenta il primo assaggio del Sziget 2026 con una line-up curata e artisti internazionali, ma anche un mondo da scoprire, un'atmosfera unica che richiama ogni anno migliaia di Szitizens.

