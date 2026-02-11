Sziget Festival 2026 | da Budapest annunciati i primi nomi della line-up

È stato annunciato il ritorno del Sziget Festival a Budapest nel 2026. La manifestazione si svolgerà sull’isola di Óbuda e quest’anno ha già svelato i primi nomi della line-up. Dal 1993, il festival porta in Ungheria artisti di fama mondiale, attirando ogni anno migliaia di appassionati, e si prepara a confermare ancora una volta il suo ruolo di grande evento musicale europeo.

Il Sziget Festival tornerà a Budapest, in Ungheria, sull’isola di Óbuda. Dal 1993 a oggi la manifestazione ha ospitato artisti di livello internazionale, diventando uno degli appuntamenti musicali più importanti d’Europa. Ogni estate visitatori da tutto il mondo si riuniscono per vivere una vera e propria vacanza-festival. I primi nomi annunciati confermano anche per il 2026 la vocazione internazionale dell’evento. Il festival si svolgerà dall’11 al 15 agosto e vedrà esibirsi, tra gli altri: Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Lewis Capaldi, SOMBR, ALT BKR ERA, ANNA, Antony Szmierek, Ashnikko, Baby Lasagna, Bad Nerves, bbno$, BIIA, Biffy Clyro, Brooke Combe, Cassia, Charlotte Cardin, DE’WAYNE, Dijon, Dom Dolla, Elefánt, Giant Rooks, Indira Paganotto, Jazzy, Joris Voorn, Karin Dio, Kim Dracula, Lambrini Girls, Mokrohang, Oskar Med K, Pan-Pot, Paris Paloma, Sim0ne, Sisi, Ski Aggu, Tash Sultana, TOMORA, Underworld e Zimmer90. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

