Una donna anziana, gravemente malata e riconosciuta invalida al 100%, si è vista svuotare il conto corrente. I finanzieri hanno sequestrato 1,1 milioni di euro, che sarebbero stati prelevati senza il suo consenso. La vicenda si sta sviluppando tra indagini e accertamenti sulle modalità con cui sono stati effettuati i prelievi.

Una complessa vicenda che ha coinvolta una persona anziana fragile affetta da una grave compromissione delle condizioni mentali e fisiche e riconosciuta invalida al 100%. Con la nipote, di 53 anni, che per quindici anni, abusando dello stato di infermità della zia (in famiglia ne erano a conoscenza da tempo) un po’ alla volta le ha tolto il denaro dal conto corrente. Conto, come scrive il giudice, che la nipote aveva utilizzato nel corso degli anni per compiere una serie di operazioni finanziarie che giovavano unicamente a se stessa. Si parla di bonifici e giroconti (per 350mila euro) o investimenti finanziari (pari a 524 mila euro) e prelievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Svuota il conto della zia. Sequestratati 1,1 milioni

