truffa della ballerina su whatsapp come funziona il ghostpairing svuota conto

Da febbraio 2026, aumentano le segnalazioni di una nuova truffa su WhatsApp chiamata “truffa della ballerina”. Gli utenti si trovano a ricevere messaggi fraudolenti che li inducono a cliccare su link o a condividere dati personali, finendo per perdere il controllo del proprio account e del telefono. La truffa si basa sul metodo del ghostpairing, che svuota i conti e lascia le vittime senza possibilità di recuperare i propri dati. Le autorità e le forze dell’ordine stanno cercando di mettere un freno a questa ondata di truffe

A febbraio 2026 stanno aumentando in Italia le segnalazioni legate alla cosiddetta truffa della ballerina, un raggiro che circola su WhatsApp e che può portare al controllo non autorizzato dell’account e del telefono stesso. La frode è collegata a una tecnica nota come ghostpairing (da ghost pairing, abbinamento fantasma) e si basa sulla manipolazione degli utenti. Al contrario di altri raggiri informatici, infatti, non sfrutta virus o falle nel software, ma fa leva sul buon cuore delle persone. Sono tante le segnalazioni da ogni parte d’Italia, con molti lettori che ci hanno segnalato richieste di denaro di centinaia di euro, ricatti e movimenti sospetti nei propri account. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Negli ultimi tempi, si parla sempre più della cosiddetta «truffa della ballerina» su WhatsApp.

Centinaia di persone a Reggio Emilia hanno ricevuto messaggi sospetti su WhatsApp che promettono premi e voti per sondaggi fasulli.

