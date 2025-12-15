Email svuota conto e falso trading a nome di Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci | l' alert della Consob
La Consob ha segnalato un allarme riguardo a email fraudolente che simulano comunicazioni ufficiali, tra cui quelle contenenti richieste di svuotamento di conti o fake trading a nome di figure pubbliche come Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci. Questi tentativi di frode, spesso accompagnati da trasferimenti inesistenti o infondati legami con la Brexit, rappresentano un serio rischio per i consumatori.
Trasferimenti inesistenti di fondi da conti esteri o infondati obblighi derivanti dalla Brexit: attenzione ai tentativi di frode che arrivano da false e-mail con fittizi indirizzi Consob che la stessa autorità ha segnalato ai consumatori in un alert. Sono stati anche oscurati dei siti che. Today.it
Phishing bancario, la storia di Marco: Conto svuotato in pochi minuti, così mi hanno truffato”
La Stampa. . Una volta erano email inviate con il preciso obiettivo di carpire i dati degli utenti e svuotare i loro conti bancari e postali. Truffe rudimentali, con errori grammaticali e indirizzi web grossolani. Un po’ di attenzione e voilà, trappola sventata. Ora i crimi - facebook.com facebook