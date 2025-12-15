Email svuota conto e falso trading a nome di Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci | l' alert della Consob

La Consob ha segnalato un allarme riguardo a email fraudolente che simulano comunicazioni ufficiali, tra cui quelle contenenti richieste di svuotamento di conti o fake trading a nome di figure pubbliche come Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci. Questi tentativi di frode, spesso accompagnati da trasferimenti inesistenti o infondati legami con la Brexit, rappresentano un serio rischio per i consumatori.

Trasferimenti inesistenti di fondi da conti esteri o infondati obblighi derivanti dalla Brexit: attenzione ai tentativi di frode che arrivano da false e-mail con fittizi indirizzi Consob che la stessa autorità ha segnalato ai consumatori in un alert. Sono stati anche oscurati dei siti che. Today.it

