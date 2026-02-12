In Svizzera si terrà un referendum sui limiti demografici e contro l’immigrazione

Il 10 giugno la Svizzera si prepara a votare su una proposta che ha già fatto discutere. L’Unione Democratica di Centro, un partito di estrema destra, propone di mettere un tetto alla popolazione a 10 milioni di persone. La questione ha diviso l’opinione pubblica, con molti che temono un aumento dell’immigrazione e altri che si oppongono a limiti così rigidi. La campagna elettorale entra nel vivo, e le urne decideranno se questa proposta diventerà legge o resterà solo un’idea.

Il 10 giugno la Svizzera andrà al voto per un referendum sulla proposta dell' Unione Democratica di Centro – a dispetto del nome partito di estrema destra nazionalista – che mira a limitare la popolazione della Confederazione Elvetica a 10 milioni di persone. La misura, fortemente osteggiata da entrambe le Camere dell'Assemblea federale, così come dal mondo imprenditoriale e da quello dei servizi finanziari, secondo molti metterebbe a repentaglio accordi chiave con l'Ue e paralizzerebbe l'economia del Paese. Cosa prevede la proposta sui cui i cittadini saranno chiamati a decidere. Se il referendum avrà successo, il governo elvetico sarà obbligato a adottare misure per limitare entro il 2050 l' immigrazione in Svizzera, che attualmente conta poco più di nove milioni di abitanti, negando l'ingresso ai nuovi arrivati, inclusi i richiedenti asilo e le famiglie dei residenti stranieri, già sforata la soglia dei 9,5 milioni.

