svelata la targa nel giardino micheletti e deposta la corona ai martiri delle foibe

A Porto San Giorgio, oggi due cerimonie hanno riempito il ‘Giorno del ricordo’. Alle 17, decine di persone si sono ritrovate nel giardino Micheletti per vedere svelata una nuova targa. La targa ricorda il dottor Geppino Micheletti, medaglia d’argento al Valor civile e medaglia d’oro al Merito della sanità. Dopo l’inaugurazione, tutti hanno deposto una corona ai martiri delle foibe, in un momento di rispetto e memoria.

Due distinte cerimonie hanno caratterizzato, a Porto San Giorgio, il ’ Giorno del ricordo ’. Attorno alle 17, cittadini, rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle forze dell’ordine hanno partecipato a Pian della Noce all’inaugurazione della targa esplicativa legata all’esempio del dottor Geppino Micheletti, medaglia d’argento al Valor civile e medaglia d’oro al Merito della sanità della Repubblica. Dopo la strage di Vergarolla del 1946, Micheletti prestò soccorso ai feriti ininterrottamente per 48 ore. Successivamente, alle ore 18, alla rotonda intitolata alle sorelle Radecchi e ai Martiri delle Foibe (via Primo Maggio), è stata deposta una corona d’alloro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina a Cervia e Faenza le autorità hanno deposto le corone nel parco dedicato ai “Martiri delle Foibe”.

Dopo l’atto vandalico di ieri, la targa dedicata a Norma Cossetto è stata sostituita con una nuova.

Giorno del ricordo, svelata la targa nel giardino Micheletti e deposta la corona d’alloro per i Martiri delle foibePORTO SAN GIORGIO - «Ricordare i martiri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata è un dovere civile e morale che consente di lavorare per una memoria collettiva nazionale» ha dichiarato l’assessore all ... cronachefermane.it

Ulivo e targa nel ricordo del Martire della Polizia di Stato, Giovanni Palatucci: la cerimonia a CampagnaNel corso della cerimonia è stato piantumato un ulivo, simbolo di pace, speranza e memoria condivisa, ed è stata svelata una targa commemorativa dedicata a Giovanni Palatucci, quale segno tangibile di ... salernotoday.it

L’omaggio del Comune nel “Giorno del ricordo” Svelata la targa nel giardino Micheletti e deposta la corona d’alloro per i Martiri delle foibe Due distinte cerimonie hanno caratterizzato, a Porto San Giorgio, il “Giorno del ricordo”. Attorno alle ore 17, cittadini, rap - facebook.com facebook

A Dorgali in Sardegna, nel mio Paese, alle 19:41 viene svelata la targa per Giulio Regeni. Speriamo prima o poi sia fatta luce sul suo assassinio. C'è anche una panchina gialla per gli anziani e chi si vorrà sedere. Penserà a lui. @veritapergiulio #veritapergiuli x.com