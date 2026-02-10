Giorno del Ricordo deposta a Cervia e Faenza la corona dedicata ai Martiri delle Foibe

Questa mattina a Cervia e Faenza le autorità hanno deposto le corone nel parco dedicato ai “Martiri delle Foibe”. Un gesto semplice, ma simbolico, per ricordare le vittime di quelle tragedie. La cerimonia si è svolta senza grandi eventi, con poche persone presenti, rispettando le tradizioni di questa giornata.

Questa mattina l’Amministrazione comunale ha onorato il Giorno del Ricordo con la deposizione della corona nel Parco pubblico intitolato ai “Martiri delle Foibe”. Alla cerimonia erano presenti il Prefetto Michele Formiglio Commissario straordinario a Cervia, le autorità militari e numerosi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Giorno Del Ricordo

Cesenatico ha commemorato oggi il Giorno del Ricordo con una cerimonia semplice e diretta.

Domani a Fondi si tiene una cerimonia pubblica per ricordare i martiri delle foibe e le vittime dell’esodo istriano, giuliano e dalmata.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giorno Del Ricordo

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo - Cerimonia in via Garibaldi; Giorno del Ricordo, una corona al largo Vittime delle Foibe; Giorno del ricordo, corone d’alloro e celebrazioni; Giorno del ricordo celebrata nella Provincia di Ragusa.

Chieti celebra il Giorno del ricordo: la cerimonia in largo Martiri delle FoibeA Chieti Scalo, nei pressi di via Arenazze, si riuniranno autorità e cittadini e sarà deposta una corona in memoria delle vittime delle foibe ... chietitoday.it

Giorno del Ricordo: deposta la corona alla lapide in memoria dei profughi accolti a Marina di RavennaSi è svolto oggi, 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, l’omaggio alla lapide in memoria dei profughi giuliani e dalmati accolti a Marina di Ravenna negli anni Cinquanta e Sessanta. Per l’ ... ravennawebtv.it

Forlì, Giorno del Ricordo: il Deputat romagnolo Morrone (Lega) attacca il negazionismo e commemora le vittime delle foibe - facebook.com facebook

Oggi é il Giorno del Ricordo. È il giorno in cui rompiamo il silenzio su una tragedia che per troppi anni è rimasta nell'ombra: l’orrore delle foibe e l’esodo di migliaia di italiani dalle terre d’Istria, Fiume e Dalmazia. Non sono solo pagine di libri di storia. Sono volt x.com