Discesa donne biathlon snowboard 5000 metri di pattinaggio e figura | il programma di oggi

Questa mattina a Cortina si svolge la prima giornata dei Giochi invernali, con otto medaglie d’oro in palio. Goggia e Brignone sono le grandi favorite nel settore dello sci alpino e attirano l’attenzione di tutti gli appassionati. La discesa donne, il biathlon, lo snowboard, i 5000 metri di pattinaggio e le discipline di figura sono le gare più attese di questa prima domenica. La città si prepara a vivere un grande appuntamento di sport e adrenalina.

Una domenica da otto medaglie d'oro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. È il grande giorno della discesa femminile, con le nostre Goggia e Brignone che cercano il colpo grosso nella discesa femminile, dove Lindsey Vonn proverà la sfida incredibile di gareggiare nonostante un legamento crociato rotto. Tra gli 8 titoli in palio anche quello della staffetta mista del Biathlon, con Dorothea Wierer che può chiudere in modo indimenticabile una carriera da applausi. Medaglie da assegnare anche nello Skiathlon, nel pattinaggio di figura, nello slittino, nello snowboard e nel pattinaggio di velocità, con Ghiotto a caccia di una medaglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Discesa donne, biathlon, snowboard, 5000 metri di pattinaggio e figura: il programma di oggi Approfondimenti su Giochi Invernali Discesa libera uomini, snowboard, pattinaggio: primo giorno di medaglie. Il programma Questa mattina si apre ufficialmente la giornata di medaglie ai Giochi invernali. Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: dominio nello snowboard, Conti-Macii da record nel pattinaggio di figura Mentre la fiamma olimpica arriva in Italia in preparazione di Milano-Cortina 2026, gli sportivi italiani si distinguono con successi nel snowboard e nel pattinaggio di figura, conquistando vittorie e podi di rilievo in Coppa del Mondo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giochi Invernali Argomenti discussi: Sci alpino domani 8 febbraio: discesa libera femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Discesa donne, biathlon, snowboard, 5000 metri di pattinaggio e figura: il programma di oggi; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Olimpiadi, il programma di domenica 8 febbraio. Discesa libera femminile Olimpiadi Milano Cortina 2026: a che ora e dove vederla in direttaSull'Olympia delle Tofane si assegna la medaglia d'oro nella disciplina regina. L'Italia ha grandissime ambizioni con Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano e Nicol Delago ... today.it Milano Cortina, il programma di domenica: tutti gli italiani in gara l'8 febbraio (e dove vederli in tv)Dopo l'oro di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di speed skating, l'argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris nella ... msn.com MILANO CORTINA | Gli azzurri in gara domani, 8 febbraio. Tante chance di medaglia, dalla discesa donne al biathlon, da Pellegrino allo snowboard. #ANSA facebook MILANO CORTINA | Gli azzurri in gara domani, 8 febbraio. Tante chance di medaglia, dalla discesa donne al biathlon, da Pellegrino allo snowboard. #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.