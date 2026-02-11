SuperG maschile 15 km donne di biathlon 1000 metri uomini pattinaggio | il programma di oggi

Oggi a Milano Cortina sono state assegnate otto medaglie d'oro. La mattina è partita con il superG maschile, seguito dalla gara di 15 km donne di biathlon e dai 1000 metri uomini di pattinaggio di velocità. Nel primo pomeriggio sono arrivati i primi ori con la combinata nordica e il freestyle femminile, prima di passare alle gare di biathlon. Una giornata intensa per gli atleti e gli appassionati.

Sono otto le medaglie d'oro assegnate oggi. Alle 11.30 Franzoni, Paris, Casse e Innerhofer vanno a caccia del podio nel superG maschile. Per le 14.35 sarà conclusa la combinata nordica, a seguire la finale femminile per i Moguls del freestyle e poi la 15 km di biathlon femminile. Serata con lo slittino, che assegna le medaglie delle prove di doppio. Poi tutti a tifare nei 1000 metri maschili di pattinaggio di velocità e conclusione del programma odierno con le medaglie di danza sul ghiaccio di pattinaggio artistico. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 10 - Combinata nordica (a Predazzo): Gundersen trampolino piccolo individuale maschile (qualificazioni) 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - SuperG maschile, 15 km donne di biathlon, 1000 metri uomini pattinaggio: il programma di oggi Approfondimenti su Milano Cortina Discesa donne, biathlon, snowboard, 5000 metri di pattinaggio e figura: il programma di oggi Questa mattina a Cortina si svolge la prima giornata dei Giochi invernali, con otto medaglie d’oro in palio. Slopestyle, combinata a squadre, 1000 metri donne, Big Air e salto: il programma di oggi Questa mattina a Milano Cortina sono cominciate le gare di oggi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: SuperG maschile, 15 km donne di biathlon, 1000 metri uomini pattinaggio: il programma di oggi; Startlist superG maschile, Olimpiadi 2026 Bormio: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Franzoni, Paris, Wierer e Vittozzi: il programma dell'11 febbraio; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, mercoledì 11 febbraio. Milano Cortina, il programma di domani: tutti gli italiani in gara mercoledì 11 febbraio (e dove vederli in tv)Prosegue il fitto programma di Milano Cortina che offre nuove possibilità di podi per gli atleti italiani qualificati. Dal Super G con Paris ... msn.com Olimpiadi Milano Cortina 2026, sci alpino: a che ora e dove vedere in tv il superG maschile con Franzoni e Paris - facebook.com facebook Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com

