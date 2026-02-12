Brignone nella storia | oro olimpico in SuperG l’impresa dieci mesi dopo il grave infortunio

Federica Brignone ha scritto una pagina incredibile dello sport italiano. Dopo un infortunio grave alla gamba sinistra, subito ai campionati italiani, nessuno avrebbe scommesso su di lei così presto. E invece, a meno di un anno di distanza, la Tigre di La Salle si prende l’oro olimpico in SuperG alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Un’impresa che ha lasciato senza fiato il pubblico e che testimonia la sua determinazione e coraggio.

L'urlo della Tigre di La Salle se è non un miracolo, giù di lì. Avete capito bene: Federica Brignone è oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in SuperG neanche dieci mesi dopo il terribile infortunio alla gamba sinistra durante i campionati italiani. È una vittoria storica, ai limiti dell'umano. L'impresa si compie sulla pista delle Tofane, davanti agli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il referto dell'azzurra sentenziava, tutto d'un fiato: "Frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre a una lesione del comparto capsulo-legamentoso mediale e una lesione del legamento crociato anteriore".

