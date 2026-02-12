Che sogno Brignone | vince il SuperG davanti a Mattarella e conquista il primo oro un anno dopo l' infortunio Incredibile ?Le gare di oggi | Lollobrigida e Fontana

Federica Brignone vince il SuperG sulle Tofane, davanti a Mattarella, e conquista il suo primo oro dopo un anno di infortunio. È un risultato che nessuno si aspettava, un sogno diventato realtà per la sciatrice italiana. Durante la gara, Brignone ha dimostrato tutto il suo talento e la sua determinazione, lasciando alle spalle le difficoltà degli ultimi mesi. La festa è arrivata anche tra i tifosi e il pubblico che ha seguito la competizione con passione. Goggia ci ha provato, rischiando tutto, ma alla fine è finita fuori

Brignone vince l'oro nel superG: «È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ho detto «o la va o la spacca», non pensavo di poter vincere l'oro, sinceramente. Non me lo sarei aspettata, mai nella vita, è davvero qualcosa di speciale. Forse ce l'ho fatta oggi perché non mi mancava, sapevo di aver fatto il massimo, è stata la mia forza, mi valutavo un'outsider, oggi è qualcosa di speciale». L'amarezza di Goggia: «Ero davanti all'inizio, ma le gare vanno chiuse» La gara è praticamente finita, stanno scendendo concorrenti di basso livello.

