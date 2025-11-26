Maxi truffa con l' ecobonus in Irpinia crediti fittizi per 1 miliardo e 600 milioni di euro

AGI - Crediti fittizi  per oltre un  miliardo e 600 milioni di euro: è il 'cuore' della  maxi frode  nel settore degli  ecobonus edilizi  scoperta dai  finanzieri  del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e del Gruppo di Avellino che hanno eseguito il provvedimento del Gip del capoluogo irpino che dispone l'applicazione di  14 misure cautelari personali  nei confronti di altrettante persone indiziate, a vario titolo, di  associazione per delinquere,  truffa aggravata  per il conseguimento di erogazioni pubbliche,  riciclaggio  ed  auto riciclaggio. Quattro degli  indagati  sono finiti in  carcere  e sette ai  domiciliari: per gli altri tre, previsti l'obbligo di presentazione alla  polizia giudiziaria, l'obbligo di dimora e il divieto di esercitare la professione di  commercialista  per il periodo di un anno. 🔗 Leggi su Agi.it

