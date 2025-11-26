AGI - Crediti fittizi per oltre un miliardo e 600 milioni di euro: è il 'cuore' della maxi frode nel settore degli ecobonus edilizi scoperta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e del Gruppo di Avellino che hanno eseguito il provvedimento del Gip del capoluogo irpino che dispone l'applicazione di 14 misure cautelari personali nei confronti di altrettante persone indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio ed auto riciclaggio. Quattro degli indagati sono finiti in carcere e sette ai domiciliari: per gli altri tre, previsti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'obbligo di dimora e il divieto di esercitare la professione di commercialista per il periodo di un anno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Maxi truffa con l'ecobonus in Irpinia, crediti fittizi per 1 miliardo e 600 milioni di euro