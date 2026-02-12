Scoperta frode sul Superbonus | confisca da un milione di euro Raffica di lavori ' fantasma'

I Finanzieri di Caserta hanno sequestrato crediti per oltre un milione di euro legati a lavori edili che si sono rivelati falsi o mai realizzati. La Guardia di Finanza ha individuato una frode sul Superbonus, con molte operazioni di ristrutturazione mai eseguite o gonfiate ad arte. Sono in corso indagini per capire chi ci fosse dietro questa truffa che ha coinvolto diversi immobili e tecnici compiacenti.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno eseguito la confisca di crediti d'imposta per interventi edilizi agevolabili con il SuperBonus (D.L. 342020) per un valore complessivo di 1 milione di euro, in esecuzione di due sentenze irrevocabili del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I provvedimenti riguardano due imprenditori italiani, condannati a seguito di patteggiamento per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. La confisca segue un precedente sequestro preventivo del 2023, eseguito dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Capua, che aveva già accertato l'emissione di crediti fittizi da parte di una società amministrata da un cittadino di Curti.

