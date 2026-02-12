Super Bowl 2026 | Bad Bunny nomina il Canadà alla fine del suo show e i canadesi si sono innamorati all’istante

Durante il halftime show del Super Bowl 2026, domenica 8 febbraio, Bad Bunny ha concluso il suo spettacolo nominando il “Canadà”. Immediatamente i canadesi si sono sentiti protagonisti: il gesto ha fatto scattare applausi e sorrisi tra il pubblico presente e davanti agli schermi. È stato un momento spontaneo, che ha conquistato chi seguiva l’evento con entusiasmo.

Durante l'attesissimo halftime show del Super Bowl 2026, domenica 8 febbraio 2026, il rapper e cantante portoricano Bad Bunny ha regalato un momento di profonda emozione ai canadesi che seguivano l'evento. Verso la fine della sua performance allo stadio Levi's di Santa Clara, in California, l'artista vincitore di 3 Grammy ha pronunciato il nome del Canada (anzi, Canadà, detto alla latina) in un messaggio di unità che ha celebrato le nazioni del continente americano. Il momento chiave è arrivato quando Bad Bunny, dopo aver offerto uno spettacolo vibrante e colorato con un set ispirato ai tropici completo di palme e campi lussureggianti, ha concluso la sua esibizione elencando i nomi di diverse nazioni del Nord, Centro e Sud America.

