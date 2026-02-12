Durante il halftime show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha sorpreso il pubblico dicendo addio alla scena nominando il Canada. Le reazioni dei canadesi sono diventate subito virali sui social, con molti che hanno mostrato orgoglio e sorpresa per quell’inaspettato riconoscimento. La performance del rapper portoricano ha lasciato il segno, creando un momento che resterà nei ricordi degli spettatori.

Durante l’attesissimo halftime show del Super Bowl 2026, domenica 8 febbraio 2026, il rapper e cantante portoricano Bad Bunny ha regalato un momento di profonda emozione ai canadesi che seguivano l’evento. Verso la fine della sua performance allo stadio Levi’s di Santa Clara, in California, l’artista vincitore di 3 Grammy ha pronunciato il nome del Canada in un messaggio di unità che ha celebrato le nazioni del continente americano. Il momento chiave è arrivato quando Bad Bunny, dopo aver offerto uno spettacolo vibrante e colorato con un set ispirato ai tropici completo di palme e campi lussureggianti, ha concluso la sua esibizione elencando i nomi di diverse nazioni del Nord, Centro e Sud America. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Super Bowl 2026: Bad Bunny nomina il Canada alla fine del suo show, e le reazioni dei canadesi fanno il giro del web

Ieri sera al Levi’s Stadium di Santa Clara, Bad Bunny ha portato sul palco uno spettacolo che ha diviso il pubblico.

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha sorpreso tutti scegliendo un look su misura firmato Zara per il suo spettacolo.

