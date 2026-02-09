Ieri sera al Levi’s Stadium di Santa Clara, Bad Bunny ha portato sul palco uno spettacolo che ha diviso il pubblico. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua performance, il rapper ha attirato anche le critiche di Donald Trump, che ha definito il suo show “terribile”. La serata si è trasformata in un punto di discussione tra chi ha apprezzato l’energia del cantante e chi invece ha trovato lo spettacolo poco convincente.

. Il rapper Bad Bunny è stato il protagonista assoluto dell’edizione 2026 del Super Bowl, nella serata di ieri, domenica 8 febbraio, al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Lo show dell’artista portoricano nell’intervallo della partita tra i Seahawks di Seattle e i Patriots di Boston ha diviso gli Stati Uniti. Se una parte del Paese acclama il suo messaggio di inclusione in chiave anti-trumpiana, l’altra parte lo accusa di essere un nemico dell’America. A quest’ultima fazione fa capo anche lo stesso presidente Usa Donald Trump, che ha disertato l’evento e sul suo social Truth ha definito l’esibizione “assolutamente terribile”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Super Bowl 2026, chi è Bad Bunny e perché Trump ha definito “terribile” il suo show

Approfondimenti su Super Bowl 2026

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha sorpreso tutti scegliendo un look su misura firmato Zara per il suo spettacolo.

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha portato in scena uno show ricco di musica e simboli latini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Super Bowl 2026

Argomenti discussi: Super Bowl 2026, la guida: le squadre, lo stadio, le star dell'halftime show e dove vederlo in tv; Super Bowl, la promessa di Bad Bunny: Farò ballare il mondo. E Trump lo boicotta; Super Bowl 2026, il programma dell'Halftime show e della finale; Super Bowl 2026, Patriots vs Seahawks: analisi, pronostico, orari italiani e dove vedere.

Chi ha vinto il Super Bowl 2026 dopo le polemiche per l’halftime show e lo scandalo Mack HollinsI Seattle Seahawks battono i Patriots 29-13 nel Super Bowl 2026, ma a far discutere sono il look da carcerato di Mack Hollins e lo scontro a distanza tra ... fanpage.it

Chi è Bad Bunny: da Portorico alla notte del Super BowlBad Bunny ha portato sul palco dell’halftime show un set in spagnolo. La storia di un artista tra record, premi e scelte controcorrente ... tgcom24.mediaset.it

Si chiama Benito Antonio Martínez Ocasio, ma tutti lo conoscono semplicemente come Bad Bunny. Questa notte ha regalato a 135 milioni di persone collegate (record assoluto) e al mondo intero l’Half time del Super Bowl più iconico, artisticamente sublime e facebook

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com