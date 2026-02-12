Sumirago | Carnevale itinerante tra le frazioni con le Apecar addio sfilata statica e ritorno alle origini

Sumirago torna alle origini del Carnevale. Questa volta niente sfilata in centro, ma un corteo di Apecar che attraversa le frazioni del paese. Gli organizzatori hanno deciso di rinnovare la tradizione, portando le maschere e i carri nelle strade più piccole e meno frequentate. La gente aspetta con curiosità questa novità, pronta a divertirsi in modo più semplice e diretto.

Sumirago reinventa il Carnevale: addio alla sfilata statica, benvenuta l’Apecar itinerante tra le frazioni. Sumirago (Varese) si prepara a un Carnevale inedito, abbandonando la tradizionale sfilata statica per abbracciare un formato itinerante che toccherà le diverse frazioni del comune a partire dal 21 febbraio. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco e da diverse associazioni locali, punta a valorizzare i centri storici e le identità locali attraverso una festa che unisce tradizione, creatività e partecipazione comunitaria. Un ritorno alle origini: la scelta dell’itineranza. Il Carnevale di Sumirago, da sempre caratterizzato dall’utilizzo di Apecar come base per i carri allegorici, si reinventa per il 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

