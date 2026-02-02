Sfilata di Carnevale per le vie di Voltri con pentolaccia e premiazioni per le migliori maschere

Sabato 7 febbraio, le strade di Voltri si sono riempite di colori e allegria con la sfilata di Carnevale organizzata dal Civ Voltri, in collaborazione con la Proloco e il patrocinio del Municipio VII Ponente. La giornata è cominciata con la pentolaccia e si è conclusa con le premiazioni delle maschere più belle, tra musica e tanta partecipazione. La Protezione Civile e la Banda Musicale della città hanno accompagnato il corteo, regalando un’atmosfera vivace e festosa a tutto il quartiere.

Sabato 7 febbraio il Civ Voltri, in collaborazione con la Proloco Voltri 2000 e il patrocinio del Municipio VII Ponente, organizza una Sfilata di Carnevale per le vie del quartiere, accompagnata dalla Protezione Civile e dalla Banda Musicale Città di Voltri. Ritrovo alle ore 14 ai Giardini Piccardo, gran finale in piazza Dagnino con pentolaccia, merenda e premiazione del gruppo mascherato a tema più numeroso e delle migliori maschere. Si precisa che il corteo è solo pedonale (non saranno ammessi carri o rimorchi trainati da autoveicoli). In caso di maltempo l'evento verrà rinviato al sabato successivo.

