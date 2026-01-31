La 487esima edizione del Carnevale di Foiano è iniziata ufficialmente, con gli Azzurri che aprono la sfilata. Tra le novità di quest’anno, c’è anche la presenza della madrina Enrica Guidi. La città si anima con carri colorati, musica e tanta voglia di celebrare una tradizione che dura da quasi cinque secoli.

Foiano ha acceso ufficialmente i motori della 487esima edizione del Carnevale più antico d’Italia, confermandosi ancora una volta capitale della cartapesta e della tradizione popolare. Giovedì scorsa una Piazza Matteotti gremita di pubblico ha fatto da cornice alla cerimonia di avvio della manifestazione, regalando un colpo d’occhio significativo nonostante una leggera pioggerella che non ha scoraggiato cittadini, cantieristi e appassionati. Un segnale chiaro del legame profondo che unisce Foiano al suo Carnevale, evento che da secoli scandisce la vita della comunità e ne rappresenta uno dei tratti identitari più forti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevale, Azzurri aprono la sfilata. Tra le novità la madrina Enrica Guidi

